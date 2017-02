Waterpoloclub Strombeek kan geen punten pakken in Brussel

Het gaat niet goed met de enige waterpoloclub in onze regio. Strombeek staat allerlaatste in de tweede divisie met amper 3 punten na 12 matchen. Gisteren moest Strombeek naar de nummer 5: Brussels.

Strombeek stond voor een loodzware opdracht tegen de Brusselse buren. Brussels is niet alleen de grondlegger van waterpolo in België, het is ook één van de sterkste ploegen in de reeks. Heel wat spelers hebben ervaring op het hoogste niveau. En dat bleek jammer genoeg voor Strombeek ook tijdens deze wedstrijd. Het werd 15-2. Het behoud wordt dus bijzonder moeilijk.

Een verslag van de wedstrijd zie je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u.