Wielerkoppel van het moment komt uit onze regio

We ontmoeten Dries De Bondt en Tara Gins in de keuken van hun appartement in Denderhoutem. De twee leerden elkaar een jaar geleden kennen tijdens de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk. Ze geraakte aan de praat en even later waren ze aan elkaar verkocht. Dries is 26 jaar, Tara is 27 jaar. De koers verbindt hen. “Het grootste voordeel is het begrip,” zegt Dries. “Tara weet wat het is om in de kou te gaan trainen en ze weet wat het is om kapot te zijn na een training of koers.”

Dries en Tara stimuleren elkaar en geven elkaar tips over hoe ze een wedstrijd moeten aanpakken. De twee supporteren voor elkaar en een overwinning van Tara zou Dries gelukkige maken en vice versa. “Ik zou zo fier op haar zijn,” glundert Dries.

Bekijk hun volledig verhaal in Ring TV sport.