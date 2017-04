Willem Van Schuerbeeck uit Merchtem 1ste Belg in marathon Antwerpen

Vandaag werd in Antwerpen niet alleen de 10 miles gelopen, maar ook de marathon. Onze regiogenoot Willem Van Schuerbeeck uit Merchtem werd knap derde. Hij was de eerste Belg die de finish bereikte.

Van Schuerbeeck liep de marathon in twee uur, 17 minuten en 55 seconden. Winnaar was de Oegandees Cherop, Kwemoi, ook uit Oeganda, werd tweede.

In diezelfde marathon liep ook Pieter Krauch uit Affligem mee. Pieter liep begin 2016 de Marathon des Sables. Enkele maanden later – in augustus – werd hij door een agressieve buitenwipper in een discotheek in coma geslagen. Er volgde een bijzonder zware revalidatie. Deze marathon is de kroon op het harde revalidatiewerk van de afgelopen maanden.