Wim Moortgat wordt nieuwe trainer BOKA United

In de tweede provinciale B van het voetbal heeft BOKA United Wim Moortgat aangesteld als nieuwe hoofdtrainer vanaf volgend seizoen. Hij zal Matthias Van Steenberghe vervangen. Die vertrekt op het einde van het seizoen naar SK Londerzeel.

Wim Moortgat heeft 15 jaar trainerservaring bij ondermeer FCV Dender, Sporting Eizeringen en FC Merchtem 2000 tot eind vorig seizoen. Dit seizoen startte Wim als hulptrainer van de fusieclub HO Wolvertem Merchtem, maar in de loop van het seizoen werd hij hoofdcoach bij Eendracht Buggenhout.

"Het doet me veel plezier dat ik volgend seizoen als T1 van BOKA United kan beginnen en kijk alvast uit naar de start van het nieuwe seizoen," vertelt Moortgat. BOKA United is een club met een geweldige uitstraling die sinds de fusie in 2014 enorme stappen vooruit gezet heeft zowel qua jeugd als met de senioren. Ik hoop van ganser harte dat ik samen met deze club en haar spelers kan groeien en mooie resultaten kan neerzetten."