Winwin-lening levert hockeyclub Merode Grimbergen 167.000 euro op

Hockeyclub Merode in Grimbergen wil een nieuw kunstgrasveld, maar dat kost geld. Via een winwin-lening wil het aan de nodige centen geraken. Dat idee blijkt een schot in de roos. Na drie weken is er al 167.000 euro ingezameld.

In 2006 riep de Vlaamse overheid de winwin-lening in het leven. Via zo’n lening kunnen verenigingen een project financieren via privé-investeringen. Sportclubs maken gebruik van de lening om hun infrastructuur uit te bouwen. Wie zich inschrijft voor de lening mag rekenen op een jaarlijks netto rendement van 3,4%. Je investeert minimum 500 euro en maximum 50.000 euro.

Bij hockeyclub Merode zijn ze onder de indruk van het succes van de lening. Na drie weken is er al 167.000 euro ingezameld, terwijl er gehoopt werd op 100.000 euro. De inschrijvingsperiode is nu verlengd tot 15 maart met het doel 200.000 euro in te zamelen.

De Grimbergse Hockeyclub bestaat nog maar sinds 2015, maar is nu al een vaste waarde in het verenigingsleven. De club groeit zienderogen en bereikt veel jongeren. Merode krijgt een eigen hockeyveld op het tweede terrein van voetbalclub Borght. Dat nieuw veld zal 600.000 euro kosten. Naast de winwin-lening moeten sponsors en subsidies Merode aan het totaalbedrag helpen. (bron: RAdio 2)