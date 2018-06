Wisselend succes voor regiogenoten op Flanders Cup Huizingen

Zaterdagavond vond in Huizingen de Flanders Cup-atletiekmeeting plaats. Enkele regiogenoten gingen er op zoek naar de limiet voor het EK in Berlijn of het WK voor junioren in het Finse Tampere. Anderen hadden de ambitie om een nieuw Belgisch record te vestigen.

Het eerste hoogtepunt van de avond moest de 400 meter bij de mannen worden. Jonathan Sacoor hoopte het 45 jaar oude Belgische record bij de junioren te verbeteren. Maar vreemd genoeg kwam geen enkele tegenstander van de atleet uit Beersel opdagen. Een nieuw record is enkel geldig als er drie atleten starten, dus vielen twee teamgenoten van Olympic Essenbeek Halle in. Sacoor strandde uiteindelijk op 52 honderdsten van het Belgische juniorenrecord. De wedstrijdomstandigheden waren alles behalve ideaal. “Zeer onprofessioneel van de andere atleten om allemaal af te zeggen zonder te waarschuwen”, reageerde een teleurgestelde Sacoor. Op het WK voor junioren krijgt Sacoor opnieuw een kans om het Belgisch record te doen sneuvelen. Ook op het Europees Kampioenschap in augustus wil hij sterk presteren met het 4x400 meter aflossingsteam. “Met de broers Borlée hebben we een goede kans op een gouden medaille. Daar ga ik me volledig op storten.”

Ook Simon Debognies wilde een Belgisch record vestigen op zijn vertrouwde piste in Huizingen, meer bepaald op de 3000 meter bij de beloften. Debognies kon rekenen op twee hazen, onder wie ploeggenoot De Bock. Maar halverwege de wedstrijd stond Debognies er alleen voor na het vroegtijdig uitstappen van zijn teamgenoot. Daardoor werd het moeilijk om het record nog te breken. De Hallenaar finishte als eerste, maar bleef 18,5 seconden onder het Belgische record.

Op de 110 meter horden wist Tuur Bras zich wel te kwalificeren voor het WK bij de junioren. Ploegmaat Obasuyi liep eerder al onder de WK-limiet. In het hoogspringen ging Bram Ghuys op zoek naar de limiet voor het EK in Berlijn. Maar zonder succes. Ghuys heeft de komende weken wel nog een paar kansen om zich alsnog te kwalificeren.