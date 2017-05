Youri Tielemans (Leeuw) wint Ebbenhouten Schoen

De Ebbenhouten Schoen bekroont jaarlijks de beste speler van Afrikaanse origine. En die is dus dit jaar voor een regiogenoot. Youri Tielemans woont in Sint-Pieters-Leeuw en is een Belg met Congolese roots. Hij kreeg de trofee uit handen van oud-voetballer Paul Bonga Bonga.

Twee jaar geleden was Tielemans ook al eens genomineerd voor de Ebbenhouten Schoen maar de trofee ging toen naar Neeskens Kebano die toen bij Charleroi speelde.

Tielemans was dit seizoen bij Anderlecht al goed voor 18 doelpunten en 15 assists. De prijs is dus niet geheel onverwacht. Tielemans is naar eigen zeggen zeer gelukkig met deze trofee en hoopt dat deze ook een voorbode is van de landstitel. Anderlecht kan zondag immers kampioen worden als het wint van Brugge.