Yves Buelinckx (Halle): van voetbal naar marathon

Yves Buelinckx is haarkapper in Halle en voetbalde nog bij Club Brugge, maar ook bij onder meer Halle, Ternat en Leeuw. Hij is nu 45 en stort zich op het marathon lopen. Tim Moriau, de trainer van toppers als Isaac Kimeli, moet Buelinckx klaarstomen voor 2018 want volgend jaar heeft Buelinckx een doel.

Yves Buelinckx in zijn kapsalon in Halle. In april 2015 hing Buelinckx zijn voetbalschoenen aan de haak, meteen erna begon hij te lopen. Vrienden van mij die me verwittigden voor de kilo’s die er gingen bij komen en daarop wou ik anticiperen. Van daaruit is de passie gegroeid. Ik ben intussen tien kilo afgevallen.” Begin oktober liep de ex-voetballer zijn eerste marathon in Eindhoven. 2018 moet het marathon-jaar worden van Buelinckx. In april loopt hij de marathon van Rotterdam. Hij wil die lopen onder de drie uur.