Zaventem klopt Grimbergen

In de tweede amateurklasse B staat voetbalclub Zaventem al maanden laatste. Toch is er nog hoop. Vorige week ging Zaventem winnen bij de voorlaatste en vandaag kwam de twee na laatste op bezoek: Grimbergen.

Zaventem schiet het best uit de startblokken. Na 6 minuten zet Daoudi een goede combinatie op met Maluka, die legt terug op Daoudi, maar die schuift onbegrijpelijk naast.

Na een aangename openingsfase zakt het tempo. Zaventem blijft wel het beste voetbal op de mat leggen en beschikt met Maluka over een prima targetman. Sterke rush van de spits die zich voorbij 2 man wurmt, goeie uithaal, de save van Espeso Nunez is nodig.

De thuisploeg verdient een voorsprong. Net voor rust komt die er ook bijna. Goede center van Javorina, Godfroid's eerst poging wordt afgeblokt door Tonini, in de rebound trapt hij naast. Het is een wonder dat het aan de rust nog steeds 0-0 is.

Grimbergen zal uit een ander vaatje moet tappen na de pauze. Het start meteen gretig en wordt al vroeg geholpen door de Zaventemse defensie. Mathe-Luvago met een slechte inspeelpass, Kambala pikt op, schakelt twee man uit en trapt. Belin redt de meubelen.

Manconi, de trainer van Zaventem, besluit om er met Fuentes een extra spits in te gooien. En die is meteen van goudwaarde. Amper 3 minuten na zijn invalbeurt duwt hij na een actie van Daoudi de 1-0 tegen de touwen. Zaventem oververdiend op voorsprong.

Grimbergen kan er echt niets tegenover zetten. Zaventem daarentegen wil zekerheid over de zege. Fuentes: aanpakken, draaien en knallen. 2-0, de verlossing voor Zaventem en meteen ook de eindstand. De invaller is van goudwaarde en bezorgt met 2 doelpunten Zaventem een levensbelangrijke zege in de strijd om het behoud.