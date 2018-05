Zondag is het uur van de waarheid voor Pepingen-Halle

Zondag speelt Pepingen-Halle een barragewedstrijd in het voetbal tegen Zwarte Leeuw. Indien Pepingen-Halle de match wint, speelt het ook volgend seizoen in tweede amateurklasse. Zo niet, dan degradeert de club naar de derde amateurklasse. Hooggespannen zenuwen dus. Wij namen polshoogte.

Er hangt een ontspannen en plezierige sfeer op de training bij Pepingen-Halle. Dat heeft veel te maken met de vorige wedstrijd. Toen wonnen de Pajotten met 0-5 van rechtstreekse concurrent Torhout en kon het de rechtstreekse degradatie afwenden.

Pepingen-Halle gaat de wedstrijd van zondag dus vol vertrouwen tegemoet, maar het blijft een dubbeltje op zijn kant: “Het kan alle kanten uit,” klinkt het, “ik denk dat het nodig is dat we de wedstrijd vol vertrouwen aanpakken en dat we het slim en realistisch moeten aanpakken. We mogen niet denken dat we sowieso winnen, maar vooral ook niet dat we kansloos zijn.”