Zwak voetbal toont waarom Sterrebeek en Hoeilaart kneusjes zijn

In de derde amateurklasse B staan Sterrebeek (als voorlaatste) en Hoeilaart (als laatste) met de rug tegen de muur. Vanmiddag ontving Sterrebeek Hoeilaart voor een degradatieduel 'pur sang'.

Degradatieduels kunnen twee kanten op: ofwel krijg je spektakel, ofwel krijg je niets te zien. Vandaag was dat jammer genoeg het tweede. Hoeilaart verloor knullig de bal op het middenveld. Benlouafi stuurde Vergauwen het straatje in, maar zijn schot hobbelde naast het doel. Verder kwam de thuisploeg niet in de eerste helft.

Dat was echter nog altijd meer dan Hoeilaart. De bezoekers moesten veertig minuten wachten voor ze in de buurt kwamen van Vandervorst. Helaas verslikte Wouters zich dan ongelukkig. 0-0 na een troosteloze eerste helft.

Beterschap

Na rust was er heel even beterschap, Sterrebeek probeerde te voetballen en kon zowaar eens dreigen. Feyaerts nam de bal in één keer op de slof. Hannon bracht redding.

Vijf minuten later was het opnieuw aan Sterrebeek. Benlouafi stuurde De Pauw diep, hij slalomde doorheen de defensie en vond Vergauwen, maar ook dan kreeg De Pauw de bal niet tegen de netten. Hoeilaart kon daarna ook eindelijk eens écht dreigen. Nicodeme met het afstandschot, de bal week nog af op Ben Abbes en ging ei zo na binnen.

Kneusjes

Daarna viel er niets meer te beleven. De toeschouwers kregen enkel nog slecht voetbal te zien met een festival aan slechte passes. Hoeilaart en Sterrebeek toonden waarom ze de kneusjes van 3de amateurklasse B zijn. Met elk één punt schiet geen van beide ploegen iets op.