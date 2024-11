106 jaar geleden, in 1918, op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand, zwegen de wapens. Het feitelijke einde van de oorlog wordt in heel Vlaanderen nog steeds herdacht, ook in Liedekerke.

“Wij trachten hier in Liedekerke elk jaar een kwaliteitsvol programma te bieden om die herdenking toch levendig te houden," zegt schepen van Cultuur Hans Eylenbosch, "we doen dat met een bekende naam. Enkele jaren geleden ontvingen we Rudy Vranckx. Vandaag zijn we voor een plaatselijke bekende gegaan, met Johnny De Brabanter.”

Johnny De Brabanter is al jaren actief bij de lokale N-VA-afdeling. Bovendien is hij bezeten door de Eerste Wereldoorlog. In 2009 publiceerde hij een boek over de Schotse soldaat-doedelzakspeler John McLellan die de melodie The Bloody Fields of Flanders componeerde. En nu is er ‘Vrede begint waar het slagveld eindigt’, een reisgids naar de Groote Oorlog. "Vorig jaar heeft de Unesco een negentiental sites in de Westhoek als Werelderfgoed erkend. Dat was een stimulans. Ik dacht: ‘John komaan, daar zit misschien iets in’. En dan ben gaan zoeken en zoeken tot deze reisgids - in een ringmap, makkelijk om te bladeren, harde kaft – tot ik toch zo’n negentig plaatsen op papier kunnen zetten met de nodige verwijzingen.”

Johnny's boek de directe aanleiding voor het toneelstuk dat de acteurs van Jong Gewaagd in CC De Warande ten berde brengen. “Het is wel belangrijk om na te denken over wat er allemaal is gebeurd toen," zegt actrice Ninke Buggenhout, "het was niet leuk voor die mensen. Het is interessant om er meer over te weten. Door het toneelstuk zelf leren er we er soms veel meer over dan op school.”

Theater en literatuur kunnen mensen dichterbij het onvoorstelbare brengen. Ook televisie heeft die kracht. Op onze website is de reeks In Bange Tijden, de reeks die we maakten over de Eerste Wereldoorlog tussen de Zenne en de Dender, integraal te herbekijken.