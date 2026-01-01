Arvids dichterlijke talenten leveren een bloemrijke Valentijn op: "De rest geschiedenis"

Heel wat kijkers hebben een gedicht ingestuurd voor de Valentijnsactie van Ring. Zes mensen hebben een ruiker bloemen bij Anthea in Asse gewonnen, het gedicht van Brussegemnaar Arvid levert hem een bloemenabonnement op. Tot grote vreugde van zijn geliefde, Isabelle. "Oh, amai zo mooi", zegt Isabelle wanneer Arvid haar het boeket overhandigt.

In zijn gedicht bezingt Arvid hoe hij en Isabelle elkaar hebben ontmoet. Het is een liefdesverhaal dat perfect past in het digitale tijdperk: de twee leren elkaar kennen via een datingapp. "Ik heb eerst een berichtje gestuurd en dan hebben we afgesproken om iets te gaan eten. - Ja, rekening gedeeld, de vonk nog niet echt overgeslagen, maar dan nog eens afgesproken op een ochtend, gaan wandelen en dan diezelfde avond nog eens afgesproken. En ja sindsdien is de rest geschiedenis", zegt Arvid.

