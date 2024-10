In gesprek met Stefan Hertmans over 'Dius': “Een stuk van die betovering van Gaasbeek is terecht gekomen in mijn boek.”

Met 'Oorlog en terpentijn', 'De bekeerlinge' en 'De opgang' oogstte Hertmans veel lof. In tegenstelling tot de vorige romans, die historisch geïnspireerd waren, is 'Dius' een eerder klassiek geconstrueerd verhaal over de verbondenheid met de natuur, sublieme schilderkunst, oude muziek, schoonheid, emotie en oorspronkelijkheid, over onvoorwaardelijke vriendschap en kwetsbaarheid.

'Dius' beschrijft de relatie tussen kunstdocent Anton en zijn leerling Egidius. “In onze tijd waarin alles ‘gegenderd’ is, alles moet ergens gegenderd zijn, ergens seksueel bij horen vond ik het zeer belangrijk om te schrijven over de vriendschap tussen twee mannen die geen seksuele band hebben, waar het puur gaat over wat vriendschap," zegt Hertmans.

“Toen ik met deze roman in mijn hoofd liep had ik eigenlijk behoefte aan een nieuwe ruimte," zegt de auteur. Hugo De Greef en Isabel Lowyck nodigden Hertmans uit om een jaar lang te resideren in de hermitage bij het Kasteel van Gaasbeek. “Het meest fantastische is dat je je huis moet verlaten," zegt Hertmans, "ik moet van Beersel naar hier een twintigtal minuten rijden, dat is een prachtige rit door dit schitterende landschap en dan kom ik hier aan in Gaasbeek." Het kasteeldomein werkte inspirerend. “Een stuk van die betovering van Gaasbeek is terecht gekomen in mijn boek.”

'Dius' wordt uitgegeven door De Bezige Bij en ligt in elke boekhandel.