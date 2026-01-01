Internationale cartoonexpo in Sint-Genesius-Rode wordt elk jaar groter: “1.600 inzendingen uit 60 landen”

Het is de derde editie van de internationale cartoonwedstrijd van Cultuursmakers, een vereniging die tal van culturele activiteiten organiseert. De wedstrijd is een idee van de lokale afdeling in Sint-Genesius-Rode. "Elk jaar zijn er meer inzendingen. Nu zijn er al 486 cartoonisten die inzendingen sturen van over heel de wereld. We zijn er fier op dat we dat vanuit Rode kunnen organiseren", zegt Johan Marchal, hij is bestuurslid bij Cultuursmakers Sint-Genesius-Rode.

De cartoons vertalen de waterproblematiek naar beelden die raken en confronteren. “Het is eigenlijk de mensen bewust maken van het belang van water. Wij gebruiken veel meer water dan dat we eigenlijk zouden mogen gebruiken", zegt Mija De Greef, zij is voorzitter van Cultuursmakers Sint-Genesius-Rode.

In de bib in Sint-Genesius-Rode hangt ook de winnaar van de wedstrijd. Da’s een cartoon van de Poolse zeventiger Jerzy Stepniak. "Die heeft heel uitzonderlijk zijn inzending gezonden via de post, via briefwisseling. Dat is heel zeldzaam want al de rest krijgen we digitaal binnen. Hij is toevallig als winnaar er uitgekomen. Een heel eenvoudige tekening. De eenvoud is soms de kracht van een cartoon", aldus Marchal.

Publieksprijs

Eén prijs moet nog uitgereikt worden, de publieksprijs. Da's voor na een tocht langs cultuurcentra, bibliotheken en gemeenschapscentra. “Stemmen kan via het scannen van de code, maar je kan ook via de computer je voorkeur laten weten. Als de rondreis achter de rug is, wordt de publiekswinnaar bekend gemaakt”, zegt De Greef nog.