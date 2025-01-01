Johan Verminnen is Brusseleir vè ’t leive: “Hij spreekt als geen ander het Brussels dialect”

Johan Verminnen is liedjesschrijver en zanger en werd bekend dankzij een televisie-optreden in het programma Ontdek de ster in 1969, zijn eerste plaat verscheen twee jaar later. Als inwoner van de Vlaamse Rand werkte Brussel inspirerend voor Verminnen. In zijn liedjes was de hoofdstad vaak het thema of de inspiratiebron, denk maar aan Brussel, Madeleine La Marolienne en uiteraard In de Rue des Bouchers. Die song kan je als een eerbetoon zien aan zijn geliefkoosd Brussels dialect.

“Het hoeft geen betoog dat Johan een hart heeft voor het Brussels, hij spreekt het als geen ander”, klinkt het bij Geert Dehaes van Brusseleir!, dat de titel uitreikt. “Door zijn medewerkingen aan dialectprojecten tijdens edities van De Weik van’t Brussels leverde hij een positieve en warme bijdrage tot Brussel en de Brusselse dialectwerking. Zijn Brussels dialectlied In de Rue des Bouchers wordt nog steeds in Brussel en daarbuiten luidkeels meegezongen en staat voor eeuwig gegrift in het geheugen van de stad en van den Brusseleir.”

Johan Verminnen, nog altijd herstellende van een zware operatie, is trots op de titel van ‘Brusseleir vè ’t leive'. "Dit is een hele grote eer. De tijd dat ik in Brussel woonde, heeft mij gevormd. Het is een melting pot van culturen, je ziet er de hele wereld op straat. Het is bijzonder inspirerend om al die verhalen te ontdekken."