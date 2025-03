Klarafestival viert 20ste verjaardag: "Kunstberg voor een dag maken een Muziekberg"

Joost Fonteyne, intendant van het Klarafestival wil dat de jubileumeditie iets bijzonders wordt. "We gaan een festival maken dat de 20ste verjaardag viert door vooral vooruit te kijken met een aantal nieuwe projecten die we gaan doen", zegt Fonteyne. "Onder meer gaan we van de Kunstberg voor een dag maken een Muziekberg maken. Dat gaan we doen op 22 maart met 7 concerten op de fantastische locatie die de Kunstberg is."

Ook Esther De Soomer, projectverantwoordelijke voor Muziekberg kijkt er reikhalzend naar uit. "Er is superveel Brussels talent aanwezig wat ook een plek verdient binnen ons festival", zegt De Soomer. "En die Kunstberg is zo'n rijke locatie met zo'n prachtige plekken waar je ook concerten kan organiseren. Dat gaat van Bozart over het Museum van Schone Kunsten tot de Protestanse kapel tot de Koudenbergkerk. Dus er valt gewoon op een heel kleine oppervlakte heel veel te beleven wat ook gewoon uitstraalt waar Brussel voor staat."

Sound of Brussel Orchestra is zo'n talentvol Brussels collectief. Wij waren erbij toen ze vanmiddag repeteerden.