Brussels Volkstejoêter brengt hun Shakespearebewerking naar de Vlaamse Rand

'Nen Druum in de Zoumernacht' op de planken in Vlaamse Rand: "Wegdromen en eens goed amuseren"

Het Brussels Volkstejoêter gaat op tournee door de Vlaamse Rand. Het gezelschap brengt hun Shakespearebewerking 'Nen Druum in de Zoumernacht' vanavond voor het eerst op de planken in Zaventem.

Het Brussels Volkstejoêter trekt met een bewerking van Shakespeares 'A Midsummer Night's Dream' - in het Brussels wordt dat 'Nen Druum in de Zoumernacht' langs de podia van de Vlaamse Rand. Vanavond trappen ze de tournee af in CC De Factorij in Zaventem. "Mensen moeten komen kijken als ze een avond willen wegdromen en zich eens goed willen amuseren", zegt regisseur Tristan Versteven.

Het stuk is een van Shakespeares komedies. In een bos vol mysterieuze feeën, ondeugende spreuken en verliefde dwalers. "Daar ontmoeten mensen uit de adel, die een heel liefdesverhaal afspelen waar de foute mensen verliefd worden, en die worden dan betoverd op een foute manier", zegt Versteven. "Dan heb je het verhaal van de koning en de koningin van de elfen en de feeën. Die gaan ook mensen betoveren op een foute manier, alles loopt in het honderd. Het is echt een situatie-komedie dikwijls ook. En dan heb je nog het verhaal van de acteurs. Het zijn niet de meest getalenteerde acteurs, zullen we zeggen. Dus er loopt het één en het ander fout."

Wie de passage in CC de Factorij moet missen vanavond, kan ook nog onder andere in Het Bolwerk in Vilvoorde, de Westrand in Dilbeek, De Muze in Meise en De Meent in Beersel terecht.

Reserveer hier je tickets

