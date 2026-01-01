In november moet Kanal klaar zijn: "Meer dan een museum, een stukje van de stad"

"Kanal zal tal van plekken omvatten die geen museum zijn," steekt directeur Communicatie Dieter Vanthournout van Kanal van wal. "Plekken waar je gewoon kan hangen, een croissant of baklava kan eten, een bibliotheek waar je kan komen studeren, een restaurant en een brasserie. Daarnaast zorgen we ook voor live performance, zoals film, theater, muziek en dj-sets," klinkt het. "Kanal is zo meer dan een museum, het is een stukje stad."

Denk dan ook aan een kinderspeeltuin, een bioscoop en een boekenwinkel die er onderdak krijgen. En dat allemaal tussen heel wat kunst. Kanal pakt bij de opening in november meteen uit met tien tentoonstellingen. "Van jonge artiesten uit het Brusselse of die een link hebben met Brussel, tot de moderne meesters zoals Picasso, Vasarely, Giacometti en Matisse. Hedendaagse kunst, moderne kunst, architectuur, groot, klein," somt Vanthournout op.

Meesterwerken naar Brussel

En dat uiteraard in samenwerking met Centre Pompidou, het wereldbekende museum in Parijs. "Dat geeft ons toegang tot één van de belangrijkste westerse collecties van moderne en hedendaagse kunst," zegt artistiek directeur van Kanal-Centre Pompidou Kasia Redzisz. "Heel wat meesterwerken zullen voor de eerste keer naar Brussel komen. Die positie willen we in de toekomst behouden en versterken."

De oplevering van de werf is voorzien voor eind augustus. Dit najaar opent Kanal dan de deuren voor het grote publiek.