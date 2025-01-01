Tiende editie Lichtfestival Floridylle: "Zo poëtisch mooi, zo fragiel"

In Plantentuin Meise is gisteren de tiende editie van het Lichtfestival Floridylle van start gegaan. De Plantentuin brengt dit jaar een 'Ode aan de evolutie' met kleine, poëtische installaties en gigantische lasershows.

Voor de tiende keer sluit Plantentuin Meise het jaar af met een betoverende lichtshow. "Voor de tiende editie hebben we gekozen voor het thema 'Ode aan de evolutie'", zegt Manon Van Hoye van Plantentuin Meise. "De evolutie van de natuur, van de planten is een zeer dankbaar thema, want dat is echt het DNA van de Plantentuin."

Langs een route van zo'n 3,5 kilometer kunnen bezoekers zich vergapen aan zo'n twintig lichtinstallaties. "Het leuke is dus dat je begint met de Big Bang en dat je zo langzamerhand dan in de evolutie wordt getrokken", zegt Van Hoye. "Mijn persoonlijke favoriet is de Edelweissinstallatie. Het is zo poëtisch mooi, zo fragiel."

De Plantentuin maakt bovendien heel wat installaties zelf. "Heel wat vrijwilligers werkten aan een handgemaakte tunnel, een soort abstracte vormgeving van de algensoort kiezelwieren", zegt Van Hoye. "Wie komt kijken zal zien, het is indrukwekkend mooi."

Nog tot 4 januari kan je in de Plantentuin genieten van een het lichtfestival. Via de website van de Plantentuin en aan de kassa zijn tickets beschikbaar.

Meest bekeken

Kurt Meeus
Politiek

Kurt Meeus is de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Zaventem

don 18 dec
De uitbaters van SANO Livin' in Ternat
Sport

Sportfederatie en fitness-sector kwaad op Vandenbroucke voor verhoging btw: "Welke visie zit hier achter?"

don 18 dec
Cultuur
Samenleving

Halle neemt eerbetoon aan Paul Severs op in meerjarenplan: "Zette Halle vijf decennia op de kaart"

Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Economie
Mobiliteit

Omgevingsvergunning voor Hub 3.0 op site Brussels Airport

don 18 dec
Mobiliteit

Steenweg in Asse-centrum opnieuw in beide richtingen open: "Voor het bouwverlof"

Meer nieuws uit de regio

Drie scoutsvrienden blazen ’t Neerhof nieuw leven in
Samenleving

Drie scoutsvrienden blazen ’t Neerhof nieuw leven in: “Eindelijk weer bruine kroeg in Wolvertem”

zon 14 dec
Minister Brouns stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “400 meetputten in Vlaanderen hebben nu sensor”
Groen

Vlaamse Milieumaatschappij stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “700 sensoren volgen live grondwaterpeil in Vlaanderen"

woe 3 dec
Politiek

Meise stelt meerjarenplan voor: "Belastingdruk in Meise zal dalen"

din 2 dec
Samenleving

Gezin ontsnapt aan woningbrand in Wolvertem: "Rookmelders redden levens"

din 2 dec
Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

zon 30 nov