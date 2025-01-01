Tiende editie Lichtfestival Floridylle: "Zo poëtisch mooi, zo fragiel"

Voor de tiende keer sluit Plantentuin Meise het jaar af met een betoverende lichtshow. "Voor de tiende editie hebben we gekozen voor het thema 'Ode aan de evolutie'", zegt Manon Van Hoye van Plantentuin Meise. "De evolutie van de natuur, van de planten is een zeer dankbaar thema, want dat is echt het DNA van de Plantentuin."

Langs een route van zo'n 3,5 kilometer kunnen bezoekers zich vergapen aan zo'n twintig lichtinstallaties. "Het leuke is dus dat je begint met de Big Bang en dat je zo langzamerhand dan in de evolutie wordt getrokken", zegt Van Hoye. "Mijn persoonlijke favoriet is de Edelweissinstallatie. Het is zo poëtisch mooi, zo fragiel."

De Plantentuin maakt bovendien heel wat installaties zelf. "Heel wat vrijwilligers werkten aan een handgemaakte tunnel, een soort abstracte vormgeving van de algensoort kiezelwieren", zegt Van Hoye. "Wie komt kijken zal zien, het is indrukwekkend mooi."

Nog tot 4 januari kan je in de Plantentuin genieten van een het lichtfestival. Via de website van de Plantentuin en aan de kassa zijn tickets beschikbaar.