UITpas Cultuur Noordrand neemt sterke start: “Op termijn uitbreiden naar meer gemeenten en verenigingen”

Cultuur Noordrand lanceerde de UITpas een maand geleden. Het is een spaar- en voordeelkaart die je kan gebruiken bij vrijetijdsactiviteiten in de deelnemende gemeenten. Volwassenen betalen 5 euro voor de pas, ben je jonger dan 18, dan betaal je 2 euro. De kaart is levenslang geldig. Er zijn al meer dan 500 passen verkocht, de organisatie spreekt van een blitzstart. “De dag van vandaag is een cultuurticket, sportclub of andere vormen van vrije tijd best duur. De UITpas is vooral belangrijk om de cultuurparticipatie te versterken”, zegt Jo Sollie, die Cultuur Noordrand coördineert. “We zouden heel graag hebben dat in de toekomst andere gemeenten mee in het verhaal stappen.”

Meise is één van de zes gemeenten uit de Noordrand die nu al deelneemt. Ook daar gaat de pas vlot de deur uit. Dat is tijdens de Beiaardfeesten niet anders. In Meise kan je bij negen partners terecht met de UITpas. “Het is de bedoeling om dat aantal uit te breiden, onder meer naar andere sportverenigingen. Op termijn willen we dat de pas voor alle verenigingen in de gemeente geldig is”, besluit burgemeester Gerda Van den Brande.

Meer informatie over de UITpas vind je op deze website.