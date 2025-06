Unieke archeologische vondsten in Beigemveld: “Geschiedenis van Grimbergen wordt herschreven”

Op het Beigemveld in Grimberen is al een tijdje archeologisch onderzoek aan de gang naar aanleiding van de bouw van een woonproject. Tijdens de Archeologiedagen was het één van de meer dan 100 archeologische sites, depots en musea die uitzonderlijk werden opengesteld voor het grote publiek. De opgravingen zijn nog volop bezig, maar de vondst is nu al indrukwekkend. Zo hebben archeologen er de voorbije weken een prehistorische begraafplaats van wel 30 meter omtrek blootgelegd, wat het een unieke vondst op het Europese vasteland maakt.

De vondsten tonen aan dat er 4.000 jaar geleden in en rond Grimbergen heel wat activiteit was. “Onderzoekers denken dat het gebied een necropool is, een centrale begraafplaats voor iedereen uit de omgeving”, zegt burgemeester Bart Laeremans in Het Laatste Nieuws. “Verder onderzoek dat alleszins moeten uitwijzen, maar de vondsten zijn spectaculair. Ze herschrijven letterlijk de geschiedenis van onze gemeente. Het bewijst dat hier vier decennia geleden een georganiseerde en cultureel rijke bevolking leefde.”

Het archeologisch onderzoek duurt nog enkele weken en kostte intussen al ruim 500.000 euro. De vondsten worden bewaard in depots voor verder onderzoek.