51 banen op de helling bij British American Tobacco in Groot-Bijgaarden

Tijdens de bijzondere ondernemingsraad laat de directie weten dat het banen schrapt ten gevolge van toenemende economische druk. Onder meer het verbod op bepaalde nicotineproducten, de concurrentie met de illegale tabaksmarkt en de hoge accijnzen spelen het bedrijf parten.

Vooral de commerciële dienst zal de dupe zijn van de ontslagronde. 48 van de 74 banen verdwijnen. De wet-Renault, die de procedure regelt na een collectief ontslag, wordt opgestart.