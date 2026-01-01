Familiebedrijf Luckx in Sint-Pieters-Leeuw

Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan

Ramen- en deurenproducent Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw houdt er mee op en vraagt het faillissement aan. Het familiebedrijf, met intussen de 3de generatie aan het roer, legt de boeken neer na zware investeringen en tegenslagen door onder andere de coronacrisis en stijgende energiekosten. 52 mensen verliezen hun baan.

Luckx is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van ramen en deuren. Vijf jaar geleden verhuisde het bedrijf het productieproces van Leeuw naar het Waalse Saintes, vlak over de taalgrens. Die stap was goed voor een investering van zo'n 10 miljoen euro. Maar in combinatie met de coronacris en stijgende energiekosten blijkt die keuze nu te zwaar door te wegen op de financiën en legt Luckx noodgedwongen de boeken neer. 52 mensen verliezen hun baan. Over een mogelijke doorstart of overname is nog niks duidelijk.

