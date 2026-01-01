Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan

Luckx is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van ramen en deuren. Vijf jaar geleden verhuisde het bedrijf het productieproces van Leeuw naar het Waalse Saintes, vlak over de taalgrens. Die stap was goed voor een investering van zo'n 10 miljoen euro. Maar in combinatie met de coronacris en stijgende energiekosten blijkt die keuze nu te zwaar door te wegen op de financiën en legt Luckx noodgedwongen de boeken neer. 52 mensen verliezen hun baan. Over een mogelijke doorstart of overname is nog niks duidelijk.