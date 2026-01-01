Het voormalige openluchtzwembad in Linkebeek wordt een publiek park

Linkebeek geeft oude zwembadsite nieuw leven als natuurpark ‘Vergeten Oase’

In Linkebeek zijn de werken voor de herbestemming van de oude zwembadsite in de Brouwerijstraat tot een openbaar park volop aan de gang. In de 'Vergeten Oase' komen poelen, vlonderpaden en wandelroutes. Ook wordt de Linkebeek meer zichtbaar gemaakt en krijgt ze een natuurlijke oeverzone. Het is één van de ingrepen om de vallei meer ruimte te geven.

De voormalige zwembadsite in de Brouwerijstraat maakt plaats voor een nieuw publiek natuurpark. De werken moeten tegen de zomer van 2026 klaar zijn. Met 21 nieuwe hoogstambomen, nieuwe poelen, natuurlijke oevers en toegankelijke wandel- en vlonderpaden creëren de partners extra ruimte voor water en natuur. De Linkebeek, die decennialang bijna onzichtbaar bleef, wordt open gelegd.

“Het oude openluchtzwembad, dat sinds 1993 ongebruikt bleef, is vandaag volledig overgroeid en vormt een ruige, chaotische vegetatiezone,” zegt Roel Leemans, schepen in Linkebeek. “We vormen het terrein nu om tot een toegankelijke, biodiverse groene plek. Door de betonnen vloer van het zwembad weg te halen, krijgt grondwater opnieuw de kans om in de bodem te dringen. We voorzien ook een speelse natuurlijke zone waar kinderen vrij kunnen ontdekken.”

De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid ondersteunen het project financieel. De provincie investeert 100.000 euro in de studie- en uitvoeringswerken.

Bewoners denken mee

Op 12 maart om 19 uur is er een bewonersavond in de raadzaal van het gemeentehuis (Gemeenteplein 2) van Linkebeek. Inwoners kunnen er hun ideeën, bezorgdheden en dromen delen over een groener, koeler en klimaatbestendiger Linkebeek.

Onder andere gedeputeerde Gunther Coppens en schepen in Linkebeek Roel Leemans bezoeken de werken aan het voormalige openluchtzwembad dat een publiek park wordt

