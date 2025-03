Bever in opmars in onze regio, en dat kost provincie handenvol geld: “Kosten verdubbeld op enkele jaren”

Het door de dam opgestuwde waterpeil wordt er nauwlettend in de gaten gehouden. Hiermee wil de provincie Vlaams-Brabant de normale afvoer van het beekwater garanderen en wateroverlast voorkomen. Want zo’n dam hindert soms de normale stroming in de beek, met risico op wateroverlast of schade. Hierdoor kwamen tuinen van enkele omliggende huizen in de Zwanenlaan onder water te staan en functioneerde de overloop van een aanpalende vijver niet meer.

“Vorig jaar verlaagde onze aannemer deze beverdam drie keer. En dit jaar ook al in februari omdat de dam het peil van de Nellebeek te hoog opstuwde”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor waterlopen. “Mocht de dam verleden jaar niet verlaagd zijn, zou er ook water via een straatkolk in het rioleringsstelsel gevloeid zijn, wat een goede zuivering van het afvalwater zou bemoeilijken. Zolang de bever geen overlast of schade aanricht, laat de provincie begaan. Maar zodra wateroverlast of slechte werking van infrastructuur dreigt, wordt er ingegrepen.”

Ook in Hoeilaart huist een beverfamilie, daar werden tot vijf keer toe dammen verwijderd uit de koker onder de E411. “De bever bouwt zijn dammen nu net opwaarts van de E411, waar we hem ongemoeid kunnen laten”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Als provincie is het onze eerste taak om de huizen van de mensen te beschermen, met respect voor de bever. Een goed beheer van de waterhuishouding is absoluut belangrijk. De exponentiële groei van de bevers heeft de beheerskosten op een paar jaar tijd doen verdubbelen tot ongeveer 200.000 euro per jaar.”