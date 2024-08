Plantentuin Meise viert wereldrecord: de reuzenaronskelk van de Plantentuin is met 3,22m de grootste ooit

Deze morgen wordt de plant zorgvuldig opgemeten, waardoor de officiële grootte vastgelegd zal worden. Zo is er misschien wel een plaatsje weggelegd voor Plantentuin Meise in het Guinness Book of World Records. De reuzenaronskelk in de Plantentuin stijgt wel boven het vorige record uit. Dat werd gemeten in Gilford, Amerika en staat op naam van Louis Riccardiello.