Bijna 1 op de 4 kleuters in Vlaamse Rand beheerst het Nederlands onvoldoende: “Kloof wordt groter”

Afgelopen najaar werd de KOALA-taalscreening voor de vierde keer afgenomen bij kleuters. In de Vlaamse Rand scoorde bij de eerste test in 2021 zo’n 22 procent van de kleuters ondersteuning of intensieve hulp nodig bij de kennis van het Nederlands, nu is dat zo’n twee procent meer. “Bij de laatste KOALA-test zien we dat Brussel de regio blijft met de grootste taalachterstand, maar ook in de Vlaamse Rand wordt de kloof alsmaar groter”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir. “De resultaten tonen opnieuw aan hoe belangrijk het is om ook na school met Nederlands bezig te zijn.”

De grootste daling in de groene zone – de groep kleuters bij wie geen problemen verwacht wordt in het eerste leerjaar – ziet Demir in scholen waar kleuters thuis geen Nederlands spreken. “We zien heel duidelijk dat kinderen die de taal niet machtig zijn, ook zwakker scoren. Dat kan niet de bedoeling zijn, want daarmee hypothekeren ze de rest van hun schoolcarrière en verdere leven. Alle kinderen zijn belangrijk. Punt. De 425 miljoen euro die we hierin investeren om de kennis van het Nederlands te versterken, gaan vooral naar het kleuteronderwijs en de lagere school. Die maatregelen worden nu uitgewerkt”, besluit Demir.