Verbouwing Jeugdlokalen Chiro Amigo's Pamel

De lokalen van Chiro Amigo's in Pamel worden gerenoveerd en uitgebreid. Zo komt er nieuw sanitair en een grote polyvalente ruimte. De grondige opknapbeurt is nodig, want de chirolokalen zijn al meer dan zestig jaar oud. Begin dit jaar startte de aannemer met de werken, waarbij zoveel mogelijk materialen behouden blijven of hergebruikt worden. En om de kosten te drukken, steekt de chiro ook zelf mee de handen uit de mouwen.