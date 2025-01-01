Sluikstort ontdekt in Houtem: "Meer dan 1.000 kilo afval"

Het is Week van de Handhavin, een initiatief van Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en VVSG. Ook Kampenhout doet mee, bijvoorbeeld door de gemeentelijke sluikstortploeg te versterken en sluikstortgevoelige plaatsen te controleren. "Normaal gezien treedt onze ploeg enkele op wanneer ze melding krijgen van een sluikstort", zegt Kathleen De Jongh van Incovo-Interza. "Tijdens de Week van de Handhaving gaan ze zelf op pad."

Langs de Houtemsesteenweg in Kampenhout vindt het team een groot stort. "Vandaag zijn we gaan opruimen", zegt De Jongh. "Wat niet zo makkelijk was, want het afval lag op een steile helling en we hebben ons een weg moeten banen door takken en struiken om bij het vuilnis te geraken. Het bleek om meer dat 1.000 kilogram afval te gaan." Iemand moet meermaals van dezelfde stortplaats hebben gebruik gemaakt. "Veel afval was al bedekt met zand, waarop dan nieuwe dingen gestort waren", zegt De Jonghe. "Ook heel veel zakken die al vergaan waren en die compleet openscheurden als je ze oppakte. We hebben wel gegevens gevonden van één van de sluikstorters, de politie zal proces verbaal opmaken."

De Week van de Handhaving loopt nog tot 12 oktober.