Een stapel dossiers ligt op het bureau in een rechtszaal

Drugssmokkelaars kennen straf voor drieste smokkelactie

Drie personen die betrokken waren bij drugssmokkel via de luchthaven in Zaventem zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vier jaar. Ze liepen tegen de lamp toen één van hen in de luchthaven werd tegengehouden met een koffer waarin bijna 28 kilogram cocaïne zat.

De drie personen die in juli 2025 tegen de lamp zijn gelopen toen ze koffers gevuld met cocaïne op de luchthaven in Zaventem kwamen afhalen, kennen hun straf. Eén van de drie, een vrouw die bij verstek is veroordeeld, krijgt een effectieve celstraf van vier jaar. De twee anderen krijgen ook een celstraf van vier jaar, waarvan twee jaar met uitstel.

Vooral de manier waarop de smokkelaars te werk gingen, is opvallend. Met een goedkope boardingpass liepen ze de bagagehal binnen om vier koffers, samen goed voor honder kilogram cocaïne, op te halen. Een vierde persoon had de koffers op het vliegtuig naar Zaventem gezet, zonder zelf op te stappen.

