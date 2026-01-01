Drugssmokkelaars kennen straf voor drieste smokkelactie

De drie personen die in juli 2025 tegen de lamp zijn gelopen toen ze koffers gevuld met cocaïne op de luchthaven in Zaventem kwamen afhalen, kennen hun straf. Eén van de drie, een vrouw die bij verstek is veroordeeld, krijgt een effectieve celstraf van vier jaar. De twee anderen krijgen ook een celstraf van vier jaar, waarvan twee jaar met uitstel.

Vooral de manier waarop de smokkelaars te werk gingen, is opvallend. Met een goedkope boardingpass liepen ze de bagagehal binnen om vier koffers, samen goed voor honder kilogram cocaïne, op te halen. Een vierde persoon had de koffers op het vliegtuig naar Zaventem gezet, zonder zelf op te stappen.