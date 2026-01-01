Politie zoekt beelden van voor, tijdens of na aanval op jongen van 16 in Anderlecht

De politie zoekt getuigen van een incident waarbij op vrijdag 30 januari in Anderlecht een jongen van 16 het slachtoffer werd van een moordpoging. Tijdens een gevecht tussen twee rivaliserende bendes werd hij met benzine overgoten en in brand gestoken. Drie minderjarige verdachten, waarvan twee uit onze regio, zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De politie is nu op zoek naar beelden van onder meer bewakingscamera's, dashcambeelden of andere opnames van voor, tijdens en na de feiten. Ook getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.