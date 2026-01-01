Een stapel dossiers ligt op het bureau in een rechtszaal

Politie zoekt beelden van voor, tijdens of na aanval op jongen van 16 in Anderlecht

De politie zoekt getuigen van een incident waarbij op vrijdag 30 januari in Anderlecht een jongen van 16 het slachtoffer werd van een moordpoging. Tijdens een gevecht tussen twee rivaliserende bendes werd hij met benzine overgoten en in brand gestoken. Drie minderjarige verdachten, waarvan twee uit onze regio, zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De politie is nu op zoek naar beelden van onder meer bewakingscamera's, dashcambeelden of andere opnames van voor, tijdens en na de feiten. Ook getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Burgemeester van Dilbeek, Stijn Quaghebeur
Mobiliteit
Samenleving

Dilbeek en Lennik trekken naar Crucke voor toegenomen vliegtuiglawaai: "Maximaal tot een minimum beperken"

maa 9 feb
voetbalclub Hoeilaart
Sport

ERC Hoeilaart grijpt de macht in 2e provinciale B na winst tegen Tervuren-Duisburg

zon 8 feb
Billie Pauly
Sport

Billie Pauly uit Overijse beheerst alle disciplines op de fiets: “Nog maar 13, maar nu al indrukwekkend palmares”

zat 7 feb
Zwembad Wauterbos
Sport

Zwembad Wauterbos gesloten door defect: "Doen er alles aan om de periode zo kort mogelijk te houden"

maa 9 feb
Sport

Brabo Antwerp klopt leider VBT Machelen in vijfsetter: “Geen domper op titelambities”

maa 9 feb

Streekproducenten klinken op het nieuwe jaar
Samenleving
Economie
Cultuur

Straffe Streek klinkt op het nieuwe jaar: “Streekproducten geven smaak aan onze regio”

don 5 feb
Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis
Samenleving

Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis: "Begrip en empathie onbestaande"

don 5 feb
Autobestuurder
Justitie
Mobiliteit

Politie controleert twee dagen op afleiding achter het stuur

din 3 feb
Justitiepaleis Brussel
Justitie
Jeugd

Minderjarige betrokkene bij brandincident in Anderlecht geeft zichzelf aan: "Van vrijheid beroofd en verhoord"

maa 2 feb
Justitiepaleis Brussel
Justitie
Jeugd

Vijftienjarige jongen in brand gestoken: verdachten komen uit Halle-Vilvoorde

zon 1 feb