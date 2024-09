Wie heeft Anzjela gezien? Vrouw uit Kapelle-op-den-Bos sinds vrijdag spoorloos

Op vrijdag 27 september omstreeks 15u verliet de 59-jarige Anzjela Morozova te voet haar woning aan de Schuttershofstraat in Kapelle-op-den-Bos. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Anzjela is ongeveer 1m65 en normaal gebouwd. Ze heeft lichtbruin tot ros haar, zoals op de rechtse foto. Ze heeft permanente make-up wenkbrauwen en een puntige opvallende neus. Ze spreekt Nederlands met een Slavisch accent. Er is niet geweten welke kledij ze droeg op het ogenblik van haar verdwijning.

Je kan je verklaring online indienen of door te bellen naar het gratis nummer 0800/30 300. Voor getuigenissen uit het buitenland, bel je 0032 2 554 44 88.