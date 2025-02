Dramatische 15de februari herdacht in Buizingen

15 februari 2010 was een gitzwarte dag. Rond halfnegen in de ochtend botsten twee treinen ter hoogte van de Halse deelgemeente Buizingen. Meer dan 300 gewonden en 19 doden is de trieste balans.

De ramp kreeg een politiek vervolg. Een parlementaire onderzoekscommissie nam het veiligheidsbeleid van de NMBS onder de loep en onderzocht de politieke verantwoordelijkheid. Een menselijke fout was de oorzaak van het ongeval. De treinbestuurder negeerde een stoplicht. Het juridische dossier sleept jaren aan. Uiteindelijk, in december 2019, kregen Infrabel en de NMBS een boete voor falend veiligheidsbeleid. Ook de machinist werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf.

Vandaag herdenken nabestaanden, overlevenden, hulpverleners en politici de ramp. Aan het herdenkingsmonument worden speeches gehouden en weerklinkt een minuut stilte voor de slachtoffers.