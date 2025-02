De Lijn blikt terug op 2024: "Bijna drie procent meer reizigers in de Vlaamse Rand"

Iets meer dan een jaar na de ingrijpende aanpassingen in het aanbod, blikt De Lijn terug op 2024. In de Vlaamse Rand vervoerde de busmaatschappij 2,9 procent meer reizigers dan in 2023. Toch kan de vervoersmaatschappij niet om de kritiek heen. Cijfers zijn daarvoor erg belangrijk. "In onze voertuigen installeerden we telcamera's waardoor we meer data capteren", zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn. "Die data kunnen evalueren en dan sturen we bij."

Voor inwoners van het Pajottenland, een notoir slecht bediende regio, kan zo'n bijsturing geen kwaad. "Het blijft natuurlijk altijd een evenwichtsoefening. We krijgen bepaalde middelen en we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat we die optimaal inzetten. We gaan die oefening nu met de data die we hebben nu opnieuw onder de loep nemen", zegt Schoubs.

Buschauffeurs vinden in de Rand is ook een heikel punt voor de vervoersmaatschappij. De Lijn zoekt in de Vlaamse Rand 128 chauffeurs en 15 technici. Opleidingen zijn daarbij een mogelijke oplossing. "Wanneer we zien dat mensen problemen hebben met de taal, voorzien we meer tijd voor de opleiding", besluit Schoubs.