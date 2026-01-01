De Auguste Demaeghtlaan in Halle

Halle selecteert locaties voor trajectcontroles: Vandepeereboomstraat bovenaan prioriteitenlijst

Het Halse stadsbestuur kondigde in het meerjarenplan aan dat er trajectcontroles zullen bijkomen. Na plaatsbezoeken selecteerde de stad elf locaties. Op negen daarvan komen binnen afzienbare tijd snelheidscontroles.

De stad Halle heeft 800.000 euro vrijgemaakt voor nieuwe snelheidscontroles. Het stadsbestuur gooit de verplaatsbare 'Dikke Bertha' over boord en opteert voor trajectcontroles. Na plaatsbezoeken heeft de stad elf locaties geselecteerd, onder andere in de stationsomgeving, Prinsenbos in Lembeek, op twee locaties in Buizingen, in Essenbeek en ook de Auguste Demaeghtlaan, waar de snelheid tot dertig kilometer per uur wordt beperkt, en de Victor Demesmaekerstraat in Halle. Enkele belangrijke invalswegen staan ook op het lijstje.

Negen locaties krijgen de komende jaren een trajectcontrole. De twee overige locaties staan op de wachtlijst. Volgens schepen van Mobiliteit Wim Demuylder is het voor die locaties afwachten of het budget toelaat ook daar trajectcontroles te installeren.

Drie van de negen trajectcontroles worden dit jaar nog in gebruik genomen, al is nog niet helemaal duidelijk welke locaties eerst aan de beurt zijn. Bovenaan de prioriteitenlijst staat de Vandepeereboomstraat aan het station.

