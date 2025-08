Nieuwe stelplaats voor trambussen De Lijn komt tegen 2030 aan Woluwelaan

“De vergunning voor onze huidige stelplaats in Vilvoorde loopt in 2030 af en is niet verlengbaar”, steekt Astrid Hulhoven, woordvoerster van De Lijn, van wal. “De nieuwe stelplaats zal niet alleen plaats bieden aan standaardbussen, maar ook aan de langere trambussen van 24 meter. Uiteraard wordt de site van bij de start volledig geëlektrificeerd.” De bouw van de stelplaats kadert in de bredere elektrificatiestrategie van De Lijn, waarbij stelplaatsen in heel Vlaanderen worden aangepast aan de komst van elektrische bussen.

De trambussen van De Lijn zijn momenteel gestationeerd aan de Harensesteenweg in Vilvoorde, op een terrein dat deels het eigendom is van De Lijn en deels van een privé-eigenaar. Die locatie is volgens Vilvoords mobiliteitsschepen Didier Cortois (Open VLD-CD&V) al jaren slechts een tijdelijke oplossing: “De stelplaats werd daar opgetrokken in 2010 met een vergunning van twintig jaar. Voor De Lijn was die plek niet optimaal, omdat ze relatief ver ligt van het traject van de ringtrambus. En voor de stad sloot de stelplaats te dicht aan bij de bewoning in de zone 4 Fonteinen.”

Tevreden gemeentebesturen

Een verhuizing naar een geschiktere locatie stond dus al langer op de agenda. “Ik denk dat beide partijen tevreden zijn met deze herlokalisatie,” aldus Cortois. Wat er in Vilvoorde met de huidige stelplaats zal gebeuren na 2030 is nog niet beslist. Ook Machels schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA) noemt de verhuizing naar de Woluwelaan een logische keuze. “Er is een rechtstreekse aansluiting op de busbaan, wat logistiek een groot voordeel is. Bovendien houdt De Lijn er al rekening mee dat de nieuwe stelplaats ook ruimte moet bieden aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.”

Op het perceel staat wel een hoogspanningspyloon. “Daar moeten ze uiteraard afstand van houden, maar er is geen sprake van ondergrondse verplaatsing zoals op andere sites. De Lijn heeft dat mee in rekening gebracht”, zegt Claeys. Het aangekochte terrein langs de Woluwelaan bleef volgens Claeys jarenlang onbenut. "Er waren plannen voor verschillende projecten, maar die zijn nooit gerealiseerd.” De site kampte enkele jaren geleden ook met sluikstortproblemen, maar die zijn inmiddels van de baan."

De Lijn stelt nu een ontwerpbureau aan om de site vorm te geven.