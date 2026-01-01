Schepen van Mobiliteit Steve Claeys

Trajectcontroles op komst in dorpskernen Machelen en Diegem: “Snelheidsduivels op sluiproutes aanpakken”

De gemeente Machelen plant de invoering van trajectcontroles in zowel Machelen als Diegem. Dat bevestigt schepen van Mobiliteit Steve Claeys. De effectieve invoering wordt verwacht rond 2027 of 2028.

De trajectcontroles in Machelen kaderen in een bredere aanpak tegen sluipverkeer en overdreven snelheid in de woonkernen. Zowel Machelen als in Diegem ondervinden steeds meer hinder van bestuurders die alternatieve routes nemen om drukke hoofdwegen te vermijden. “Die sluiproutes zorgen voor verkeersoverlast en leiden er vaak toe dat automobilisten te snel rijden in woonstraten,” stelt schepen van Mobiliteit Steve Claeys.

De gemeente baseert zich daarvoor op verkeersdata, onder meer afkomstig uit satellietnavigatie en analyses van verkeersstromen, om te bepalen waar de grootste problemen zich voordoen. “In een eerste fase worden twee assen als prioritair beschouwd. In Diegem gaat het om de Groenstraat, die vaak wordt gebruikt als parallelroute tussen de Haachtsesteenweg en de Woluwelaan. In Machelen betreft het de verbinding tussen de Woluwelaan en de Haachtsesteenweg, die eveneens veel sluipverkeer aantrekt.”

De concrete uitwerking van de trajectcontroles moet nog verder worden onderzocht. Het gemeentebestuur wil het project in hoofdzaak zelf aansturen en niet samen met de politiezone. “We zien de laatste jaren namelijk dat er in andere gemeenten juridische problemen zijn gerezen, onder meer in Meise, en dat willen we voorkomen”, aldus Claeys. Externe partners zullen wel nodig zijn voor de technische en praktische realisatie van de trajectcontroles. Na de plaatsing ervan rekent Machelen jaarlijks op meer dan 400.000 euro aan inkomsten uit verkeersboetes.

Meest bekeken

Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

woe 11 feb
Burgemeester van Dilbeek, Stijn Quaghebeur
Mobiliteit
Samenleving

Dilbeek en Lennik trekken naar Crucke voor toegenomen vliegtuiglawaai: "Maximaal tot een minimum beperken"

maa 9 feb
Schepen van Mobiliteit Steve Claeys
Mobiliteit

Trajectcontroles op komst in dorpskernen Machelen en Diegem: “Snelheidsduivels op sluiproutes aanpakken”

woe 11 feb
De Aviato Jobfair in de Skyhall op Brussels Airport
Economie

5de jobbeurs van Aviato brengt werkzoekenden in contact met meer dan 50 werkgevers

din 10 feb
Het voormalige openluchtzwembad in Linkebeek wordt een publiek park
Groen
Vlaams-Brabant

Linkebeek geeft oude zwembadsite nieuw leven als natuurpark ‘Vergeten Oase’

din 10 feb

Meer nieuws uit de regio

Sport

Brabo Antwerp klopt leider VBT Machelen in vijfsetter: “Geen domper op titelambities”

maa 9 feb
Sport

Diegem pakt drie belangrijke punten tegen Lyra-Lierse: "We gaan voor het behoud"

maa 2 feb
Ann De Laet uit Machelen is één van de twee winnaars van de 'Liever Loklaal-campagne.
Justitie

Winnaars 'Liever Lokaal'-actie zijn bekend: "Investeren in je eigen buurt"

zon 1 feb
Sluikstort in Machelen
Justitie
Samenleving

Sluikstort in Machelen wordt maandag opgeruimd

vrij 23 jan
Diegem is opgeschrikt door een dubbele brandstichting
Justitie

Diegem opgeschrikt door dubbele brandstichting: “Ik hoorde eerst iets dat op vuurwerk leek”

woe 21 jan