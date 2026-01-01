Trajectcontroles op komst in dorpskernen Machelen en Diegem: “Snelheidsduivels op sluiproutes aanpakken”

De trajectcontroles in Machelen kaderen in een bredere aanpak tegen sluipverkeer en overdreven snelheid in de woonkernen. Zowel Machelen als in Diegem ondervinden steeds meer hinder van bestuurders die alternatieve routes nemen om drukke hoofdwegen te vermijden. “Die sluiproutes zorgen voor verkeersoverlast en leiden er vaak toe dat automobilisten te snel rijden in woonstraten,” stelt schepen van Mobiliteit Steve Claeys.

De gemeente baseert zich daarvoor op verkeersdata, onder meer afkomstig uit satellietnavigatie en analyses van verkeersstromen, om te bepalen waar de grootste problemen zich voordoen. “In een eerste fase worden twee assen als prioritair beschouwd. In Diegem gaat het om de Groenstraat, die vaak wordt gebruikt als parallelroute tussen de Haachtsesteenweg en de Woluwelaan. In Machelen betreft het de verbinding tussen de Woluwelaan en de Haachtsesteenweg, die eveneens veel sluipverkeer aantrekt.”

De concrete uitwerking van de trajectcontroles moet nog verder worden onderzocht. Het gemeentebestuur wil het project in hoofdzaak zelf aansturen en niet samen met de politiezone. “We zien de laatste jaren namelijk dat er in andere gemeenten juridische problemen zijn gerezen, onder meer in Meise, en dat willen we voorkomen”, aldus Claeys. Externe partners zullen wel nodig zijn voor de technische en praktische realisatie van de trajectcontroles. Na de plaatsing ervan rekent Machelen jaarlijks op meer dan 400.000 euro aan inkomsten uit verkeersboetes.