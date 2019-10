Halle-Gooik onderuit tegen Benfica

In de laatste wedstrijd van de Main Round van de Champions League Futsal heeft Halle-Gooik zaterdag verloren van één van de topfavorieten, Benfica. Eindstand was 2-6.

Halle-Gooik kwam al snel op achterstand, maar kon de stand wel in evenwicht brengen. Maar de veelbelovende 1-1 kreeg geen vervolg. Benfica liep uit tot 2-5 en uiteindelijk kwam er zelfs een 2-6 eindstand op het bord.

Geen nood voor Halle-Gooik. Om door te stoten, is het nodig dat een team in een poule van vier bij de eerste drie eindigt en dat is voor Halle-Gooik (derde) het geval. In de groep van Halle-Gooik hebben Benfica en Kherson 7 punten. Halle-Gooik heeft er 3 en Araz uit Azerbeidjan eindigt laatste met 0 punten.