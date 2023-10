Sport Vlaanderen glijdt de herfstvakantie in

De komende herfstvakantie zet Sport Vlaanderen in Liedekerke volop in op schaatsplezier voor de hele familie. Vandaag staat de piste helemaal ter beschikking van gezinnen. “Zo kunnen de kindjes ongehinderd vrijuit (leren) schaatsen”, klinkt het bij Sport Vlaanderen. “We zorgen voor een heus schaats- en glijdorp, schaatshulpjes en ijssleetjes.” Ook de rest van de herfstvakantie worden kinderen in de watten gelegd met speciale schaatslessen op kindermaat. De hele vakantie zijn er ook extra schaatsbeurten voor het publiek, zelfs op 1 november. Meer info over het programma vind je hier.