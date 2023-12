10 lokale besturen en politiezones hebben een jaar lang de tool tegen georganiseerde misdaad getest: Antwerpen, politiezone Carma, Turnhout, politiezone Westkust, Vilvoorde, Aalst, Sint-Niklaas, Kortrijk, St-Pieters-Leeuw en Maaseik, alsook het ARIEC Limburg en het ARIEC Antwerpen. Daarbij werd het crimiplatform 15.513 keer geraadpleegd.

“Criminaliteit zit overal en niet alleen in de grootsteden.” zegt Vlaams Parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA). “Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw liggen elk aan het kanaal Brussel-Charleroi en voelen als eerste de impact van Brussel. Dat bewijzen de cijfers, met zelfs op 1 adres in Sint-Pieters-Leeuw een 400 tal spookbedrijven.”



Het criminaliteitsplatform van Graydon maakt gebruik van openbare bronnen over bedrijfsinformatie zoals de gegevensbanken van KBO, Nationale Bank, Belgisch Staatsblad, data-analyses gemaakt over economische en financiële posities van ondernemingen en uitspraken van de handelsrechtbank. Op basis van een algoritme, voorspelt het platform welke bedrijven mogelijk malafide zijn en zet ze op de radar van de bevoegde diensten.



Die data gebruiken de sociale diensten, politie, volksgezondheid en het FAVV dan om heel wat (handels)zaken te inspecteren. Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld zoals uitbuiting, voedselveiligheid, BTW-fraude, milieumisdrijven enz.

Vlaamse Rand springt in het oog



Uit de top 100 van bedrijven met de hoogste crimiscore springt vooral de Vlaams Rand in het oog. 7 van de 10 lokale besturen waar er bedrijven zijn die het hoogst scoren op de crimiscore liggen in de Vlaamse Rand. Zaventem, met de aanwezigheid van de luchthaven, heeft qua percentage de hoogste score, met 1700 bedrijven met een hoge crimiscore. Ook de andere lokale besturen uit de Vlaamse Rand voelen de nabijheid van Brussel, zo blijkt uit de cijfers. In 2 van de hoogst scorende lokale besturen werd het crimiplatform een jaar geleden in gebruik genomen, met name in Sint-Pieters-Leeuw, dat op nummer 4 staat, en Vilvoorde, dat op nummer 11 staat.



“Wanneer we nog iets verder kijken, dan stellen we vast dat 1 op de 2 gemeentebesturen uit de top 20 zich in de Vlaamse Rand bevindt. Het is dan ook cruciaal om verder in te zetten op deze tool én de aandacht van de inspectiediensten naar onze regio te richten”, besluit Tiebout