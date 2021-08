‘De Koers Komt Thuis’-challenge wil meer Vlamingen laten fietsen

Aan het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts ‘De Koers Komt Thuis’-challenge gelanceerd. “Via allerlei fietsinitiatieven willen we tijdens dit WK-jaar Vlamingen nog meer aanmoedigen om de fiets te (her)ontdekken”, duidt Vlaams minister van Sport Ben Weyts, die vandaag met ex-wereldkampioen Johan Museeuw, ploegmanager Christel Herremans en verschillende fietsenthousiastelingen een WK-route ontdekt in het Pajottenland.

Over exact één maand is Vlaanderen het decor van het wereldkampioenschap wielrennen. “Het is een hele eer voor onze regio om de honderdste editie van het WK wielrennen te mogen organiseren. De koers zit in ons DNA”, glundert Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Het WK is het sportieve hoogtepunt van het jaar van de fiets. Dat moment willen we gebruiken om zo veel mogelijk de fiets en de wielersport te promoten.”

Vlaanderen wordt vanaf vandaag omgedoopt tot één grote WK-route. Via het platform RouteYou kan iedereen een eigen route maken langs 500 verschillende WK-punten, verspreid over heel Vlaanderen. “De gemeenten hebben de mooiste paden, de strafste hellingen en de meest uitdagende kasseistroken geselecteerd”, verduidelijkt Weyts. De minister heeft vandaag het eerste WK-bord onthuld aan het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik.

Door een leuke foto te maken bij het bord aan een WK-punt maken fietsers kans op een prijs. “Je moet de foto delen op Instagram met de hashtag #dekoerskomtthuis en de mention @SportVlaanderen”, vult Weyts aan. Sport Vlaanderen lanceert ook acties voor specifieke doelgroepen. ​