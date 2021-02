‘De neuven Brusseleir es garriveid’ en wil het dialect nieuw leven inblazen

‘be.brusseleir’ heet sinds kort ‘Brusseleir!’ De vzw die dagelijks het Brusselse dialect in de kijker zet, wil met een nieuwe stijl het dialect blijven reanimeren. “Vroeger gingen we via onze projecten naar het publiek, nu willen we eerst een community creëren. Die mensen nodigen we uit voor onze projecten”, verduidelijkt Geert Dehaes van van Brusseleir!

Een bekend project van de organisatie is het Brussels Volkstejoêter. “Dat is ook populair in de Vlaamse Rand”, aldus Dehaes, “we vinden het dan ook belangrijk om te luisteren naar de inwoners van de randgemeenten en hen ook te bedienen”.