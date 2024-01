‘Den witte buizerd’ is gewond, maar wordt met beste zorgen omringd

In het Vogelopvangcentrum (VOC) in Malderen bij Londerzeel wordt sinds de kerstvakantie een witte buizerd opgevangen en verzorgd. Die was per ongeluk aangereden door een voertuig. De vogel is in de buurt goed gekend als ‘den witte buizerd’. Bedoeling is om de vogel na revalidatie terug vrij te laten.

“Het was tijdens de kerstvakantie dat mensen hier een witte buizerd hebben binnengebracht”, zegt Franky Van Aken van het VOC Malderen. “De vogel was aangereden door een wagen. Al snel zagen we dat het om ‘den witte buizerd’ ging. Zo wordt hij hier in de buurt van de Zwaluwstraat genoemd. Hij komt hier al zo’n drie tot vier jaar overwinteren en je ziet hem regelmatig op palen van de afsluitingen aan de weides hier in Malderen staan. Hij is een beetje de mascotte in de buurt.”

Hoe gaat het nu met de witte buizerd? “Hij kan nog niet vliegen en moet revalideren”, vertelt Van Aken. “Gelukkig weten we hoe we hem moeten verzorgen. Zij zenuwbanen zijn geraakt en hij heeft een zware hersenschudding. Hij heeft geen breuken, maar is minder mobiel. Hij kan ook niet zelfstandig eten. We voederen hem vijf tot zes keer per dag onder dwang met een pincet. ’s Nachts hoeft het niet, want het is een dagroofvogel. Marc Van den Voorde en ikzelf wisselen samen met de andere helpers in het VOC af om hem te voederen. Daarvoor moet je wel wat geduld hebben, maar het lukt wel.”

Als de vogel weer op krachten is, zal hij worden vrijgelaten. Een dierenarts zal daarvoor eerst groen licht geven. Hoe lang het herstel zal duren, is niet duidelijk. Voorlopig leidt het vriesweer niet tot een grote toestroom van vogels.

"Momenteel is er een winterprik en krijgen we vijf tot tien wilde dieren per dag binnen, wat in de winter een normaal aantal is. Dat gaat dan over vogels, maar ook over andere wilde dieren, zoals egels. Als de winterprik lang zou aanhouden, dan zal het aantal dieren dat hier wordt binnengebracht, wel toenemen. Op jaarbasis worden er in het VOC Malderen meer dan 5.000 vogels en wilde dieren binnengebracht, verzorgd en na revalidatie terug vrijgelaten.