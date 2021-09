‘Racepinkers’ fietsen van Amsterdam naar Sint-Genesius-Rode in strijd tegen borstkanker

Een peloton van ruim zestig vrouwen fietst vanaf morgen van Amsterdam naar Sint-Genesius-Rode. De 'Racepinkers' willen zo geld inzamelen voor Think Pink, een organisatie die strijdt tegen borstkanker. Het initiatief komt van Lies Tielemans. Zij kreeg vorig jaar te horen dat ze borstkanker had.

Lies Tielemans stapte vandaag met zestig andere vrouwen op de bus richting Amsterdam. De komende vier dagen fietst het vrouwenpeloton van de Nederlandse hoofdstad naar Sint-Genesius-Rode. Initiatiefneemster Lies Tielemans uit Roosdaal is zelf hersteld van borstkanker en wou iets terugdoen voor Think Pink. “We gaan elke dag 100 kilometer fietsen om geld in te zamelen voor de organisatie”, vertelt Tielemans voor het vertrek. “Iedereen die wou meerijden, moest minstens 750 euro inzamelen. Geertrui en ik hebben samen al 11.500 euro bijeengespaard voor Think Pink.”

Geertrui Meganck is niet alleen een goede vriendin van Lies, maar ook haar gynaecoloog die vorig jaar het slechte nieuws moest brengen. “Met deze missie willen we niet alleen het onderzoek en alles errond steunen, maar ook tonen dat er een leven is na borstkanker”, zegt Meganck.

Meer info over het avontuur en de inzamelactie van de 'Racepinkers' kan je vinden op hun Facebookpagina.​