‘Supertrucks’ mogen binnenkort ook in onze regio rijden

De Vlaamse overheid heeft 30 trajecten goedgekeurd waar zogenaamde LZV’s mogen rijden. Die Langere en Zwaardere Vrachtwagens, ook wel supertrucks of ecocombi's genoemd, zijn maximaal 25 meter lang en mogen in totaal tot 60 ton wegen. In onze regio komen vijf uitgestippelde trajecten: in Londerzeel, Halle, Steenokkerzeel en Dilbeek.

Sinds 2014 experimenteert de Vlaamse overheid samen met de transportsector met de LZV’s. In juli dienden 47 transportbedrijven in totaal 74 trajectaanvragen in. 30 daarvan zijn nu goedgekeurd. In tegenstelling tot vroeger mogen voortaan alle transportbedrijven gebruik maken van de goedgekeurde trajecten en niet enkel het bedrijf dat de aanvraag indiende, op voorwaarde dat de chauffeurs en vrachtwagens aan de vereisten voldoen.



In onze regio zijn vijf trajecten goedgekeurd: van de E40 naar Groot-Bijgaarden, van de E429 en E19 naar Halle, van de A12 naar de Kerkhofstraat in Londerzeel en de E19 naar Steenokkerzeel. Die 'aantakkingen' verbinden het basisnetwerk – voornamelijk autosnelwegen – met specifieke bestemmingen: een fabriek, opslagplaats of logistieke hub. Enkel op het traject naar die bestemming mogen de supertrucks rijden.



Bij de keuze van die trajecten heeft de Vlaamse overheid vooral gekeken naar veiligheid. Zo mag op het traject geen zone 30 liggen, mag een supertruck niet te veel zwakke weggebruikers op zijn traject tegenkomen en mag de truck langs moeilijke kruispunten of rotondes rijden.



Vlaanderen ziet de supertrucks als een wapen in de strijd tegen de verkeersdruk. 2 LZV’s hebben namelijk de capaciteit van drie grote vrachtwagens. “De grotere laadcapaciteit zorgt voor een daling van het aantal afgelegde kilometers, met gunstige gevolgen voor milieu, minder drukke wegen en minder ongevallen,” aldus het Agentschap Wegen en Verkeer. “We verwachten ook geen spectaculaire toename van het aantal LZV’s, maar eerder een gestage groei.”