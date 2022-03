‘Verborgen locomotief krijgt wellicht plaatsje aan fietssnelweg’

Er is nog geen uitsluitsel over wat er met de locomotief zal gebeuren die begin dit jaar herontdekt werd tijdens de aanleg van een fietssnelweg in Zellik. “Wellicht zullen we de trein opknappen en verslepen zodat hij beter zichtbaar is vanaf de fietssnelweg”, zegt Chris Forget van Monumentenwacht.

Begin dit jaar postte een wandelaar een foto van een locomotief op sociale media. Het treintoestel van meer dan vijftig jaar oud lag lange tijd verborgen in een bos op de terreinen van de firma Intervest Officies & Warehouses in Zellik. De locomotief kwam door het bericht op sociale media in de belangstelling te staan.

Monumentenwacht Vlaams-Brabant voerde een inspectie uit. “De locomotief is nog in goede staat”, aldus Chris Forget van Monumentenwacht. “We zouden de trein volledig kunnen restaureren zodat hij opnieuw kan rijden, maar wellicht zal hij een baken in het landschap worden. Daarvoor zullen we het toestel aan de buitenkant opfrissen.”

De locomotief staat op oude treinsporen. “Zo kunnen we hem verder trekken in de richting van de fietssnelweg en wordt hij beter zichtbaar”, vervolgt Forget. “Een andere optie is dat het treintoestel in een museum wordt tentoongesteld. Voorlopig is er nog geen definitief uitsluitsel.”​