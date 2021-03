’t Schoolhuis maakt vanaf volgend schooljaar deel uit van scholengroep Ringscholen

In Opwijk heeft de gemeenteraad de overdacht van de gemeentelijke school ’t Schoolhuis goedgekeurd. Vanaf volgend schooljaar maakt de school voor buitengewoon secundair onderwijs deel uit van de scholengroep Ringscholen. “We hopen de toekomst van de school zo te verzekeren”, stelt schepen van Onderwijs Evelien Beeckman.

Vorig jaar liepen er gesprekken tussen het gemeentebestuur van Opwijk en het Vrij Katholiek Onderwijs (VKO) over de overdracht van ‘t Schoolhuis. Onder meer het Maria Assumpta Instituut (MAI) in Opwijk maakt deel uit van het VKO en is net als ’t Schoolhuis een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Maar de gesprekken sprongen deze zomer af zonder akkoord.

De gemeente bereikte nu wel een akkoord met het gemeenschapsonderwijs. Vanaf volgend schooljaar wordt ’t Schoolhuis overgedragen aan de scholengroep Ringscholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De personeelsleden van ’t Schoolhuis moeten de komende weken aangeven of ze mee de overstap maken. “Door de overdracht hopen we de toekomst van de school te verzekeren”, vertelt schepen van Onderwijs Evelien Beeckman. “De scholengroep heeft bovendien meer expertise op het vlak van de organisatie van onderwijs en kan een betere ondersteuning bieden.”

Zowel de raad van bestuur van de scholengroep Ringscholen als de nationale raad van bestuur van het gemeenschapsonderwijs moeten de overdracht eind deze week nog goedkeuren.