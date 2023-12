’t Zeepaardje blijft dicht in het weekend: “Personeelstekort snel oplossen”

In de kerstvakantie is het zwembad open op 27 en 28 december en 3,4 en 5 januari vanaf 12 uur. Na de kerstvakantie is ’t Zeepaardje open van maandag tot en met vrijdag, maar blijven de deuren op zaterdag en zondag gesloten. “Het is met spijt in ons hart dat we het stedelijk zwembad in het weekend moeten sluiten. We begrijpen dat dit een jammerlijke zaak is, maar we streven ernaar om het tijdelijke personeelstekort snel op te lossen. We hopen onze bezoekers spoedig weer elke dag te mogen verwelkomen." aldus schepen van Sport Moad El Boudaati.