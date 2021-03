“22 maart heeft ons geleerd dat we geen enkele interventie mogen onderschatten”

Emmanuel Foriers was op 22 maart 2016 om 7 uur ‘s ochtends toegekomen in de brandweerkazerne van Zaventem. Rond acht uur hoorden de adjudant en zijn collega’s twee knallen. “We dachten aan een ongeval op de Leuvensesteenweg”, blikt Foriers terug, “enkele minuten later werden we opgeroepen voor een incident op de luchthaven, maar we legden niet meteen de link naar de knallen.”

Wanneer de brandweermannen toekomen in de vertrekhal van de luchthaven beseffen ze dat er een terreuraanslag gepleegd is. “Bij het aanrijden werd duidelijk dat de situatie ernstig was. We moesten tegen de stroming ingaan en mensen verwachtten van ons dat we zouden helpen”, gaat de adjudant verder. “Maar als eerst ploeg was het belangrijk dat we zo snel mogelijk ter plaatse waren om een situatieschets te maken”.

Verplichte opleiding

Na de aanslagen kwam er een verplichte opleiding ‘terreur’ voor alle brandweermannen- en vrouwen. “Maar vijf jaar geleden waren we op zo’n situatie niet voorbereid”, aldus Foriers. “We wisten in eerste instantie niet goed wat we moesten doen. Zo’n dag wil je liever niet opnieuw meemaken, maar toch was het zeer leerrijk. Ik vertrek nooit meer op interventie met de gedachte dat we het gaan aankunnen.”